В Уфе пациенты, которых перевели из РКБ, напоследок вновь пожаловались на руководство

Сегодня, 18 апреля, в редакцию Медиакорсети обратились пациенты, которых накануне вечером перевели из РКБ имени Куватова в другие уфимские стационары.

По уточненным данным, около 20 человек перевели из РКБ в больницы № 5, 6 и 8. Пациентка Рамиля А. прислала в редакцию Медиакорсети сделанное ею видео, на котором видно, что в холле люди собрались с вещами и продолжительное время ждут, когда за ними пришлют транспорт.

— Неужели нельзя было хотя бы напоследок нормально отнестись к нам? У большинства из нас пневмония, все кашляют, температурят. Сидели, мучились больше двух часов. В холле дует, холодно, — возмутилась Рамиля.

Эту девушку с еще тремя пациентками перевели в шестую больницу, еще 13 пациентов отправились в восьмую клинику, перепрофилированную под инфекционный госпиталь, остальные уехали в пятую больницу.

Рамиля проходила в РКБ имени Куватова плановое лечение по поводу аутоимунного заболевания. Объявленный 6 апреля в больнице карантин стал для нее трудным испытанием. Девушка постоянно выкладывала в своем инстаграме сторис с критикой в адрес руководства клиники. Например, в одном из постов она показала контейнер с больничной едой, в котором в щи были насыпаны рожки.

Сделанное на днях обследование на компьютерном томографе показало, что у Рамили выявлена пневмония. По мнению девушки, это заболевание точно не внебольничное, она очень берегла свое здоровье, учитывая наличие серьезного аутоимунного заболевания.

Вчерашнее переселение, прошедшее с такими трудностями, она расценила как очередное нарушение со стороны администрации РКБ имени Куватова.

— Откуда такое отношение к нам? Ведь не мы виноваты, что в больницу кто-то занес коронавирус! Мы пострадавшие в данном случае! Неужели нельзя было заранее решить все эти организационные вопросы?

— возмущается Рамиля. — В холле мы старались соблюдать дистанцию друг от друга. Многие так и простояли с температурой все два часа на ногах, потому что опасались присесть рядом с другими пациентами, которые сильно кашляли.

Представители минздрава РБ в ответ на запрос Медиакорсети пояснили, что задержка с отправкой пациентов в другие клиники была связана с затянувшимся согласованием.

Напомним, карантин в РКБ имени Куватова был объявлен 6 апреля после того, как стал известен посмертный диагноз «заражение коронавирусной инфекцией» у 83-летней женщины, скончавшейся после инсульта. Через пять дней в РКБ умер от пневмонии 33-летний мужчина.

Как сообщила в интервью главный врач РКБ имени Куватова Эльза Сыртланова, по данным на вчерашний день, в больнице находились 28 сотрудников и 22 пациента с заражением коронавирусом.

Всего под карантин изначально попали около 1200 человек, среди них было пополам пациентов и медперсонала. У 998 человек коронавирус не был обнаружен. По окончании карантина, который должен завершиться 20 апреля, они, скорее всего, отправятся домой на самоизоляцию либо в другие больницы, чтобы продолжить свое лечение. А в РКБ проведут масштабную дезинфекцию.

Ранее заведующая ревматологическим отделением РКБ Римма Камалова заявила в интервью, что в массовом заражении коронавирусом людей может быть виновно руководство больницы, которому еще в середине марта сообщали об участившихся случаях пневмонии. Однако никаких мер не было принято до того момента, пока не стал известен диагноз скончавшейся 83-летней пациентки.

В адрес президента России, в Генпрокуратуру и другие надзорные инстанции ушли обращения с просьбой провести проверку в клинике, подписанные 27 сотрудниками РКБ, находящимися на карантине.

Сейчас следком проводит доследственную проверку в РКБ, её ход находится под контролем Генпрокуратуры России.

В адрес Риммы Камаловой уже не раз высказывались обвинения в том, что она распространяет недостоверную информацию из корыстных побуждений.

Юрист Тимур Уразметов, который является сыном Риммы Камаловой, сообщил, что намерен создать общественную организацию для защиты прав сотрудников и пациентов РКБ, пострадавших в результате массового заражения коронавирусом.