В одном из районов Башкирии полностью ограничено движение транспорта из-за паводка

В Кугарчинском районе Башкирии с 64 по 80 км автодороги Старосубхангулово-Мраково полностью ограничено движение всех видов транспортных средств в связи с паводком. Об этом рассказал главный автоинспектор региона Динар Гильмутдинов в социальных сетях.

Видео Видео: Динар Гильмутдинов / facebook

По его данным, ориентировочно, ограничение движения будет действовать до 09:00 часов 21 апреля текущего года.