В одном из районов Башкирии полностью ограничено движение транспорта из-за паводка
18 апреля, 17:16ОбществоМинзаля АскароваФото: Динар Гильмутдинов / facebook
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Ограничение движения ориентировочно введено до 09:00 часов 21 апреля.
В Кугарчинском районе Башкирии с 64 по 80 км автодороги Старосубхангулово-Мраково полностью ограничено движение всех видов транспортных средств в связи с паводком. Об этом рассказал главный автоинспектор региона Динар Гильмутдинов в социальных сетях.
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Видео: Динар Гильмутдинов / facebook
По его данным, ориентировочно, ограничение движения будет действовать до 09:00 часов 21 апреля текущего года.
При возникновении экстренных ситуаций водители могут обратится к дорожным инспекторам. Также при таких случаях уместно позвонить в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД МВД по РБ по телефонам: 235-84-02, 233-27-31.
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