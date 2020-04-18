В Башкирии за последние сутки еще две женщины скончались от коронавируса
Об этом сообщили на сегодняшнем брифинге в Минздраве Башкирии.
В Башкирии коронавирус оборвал жизни еще двух жителей республики. Об этом на сегодняшнем брифинге доложил глава здравоохранения РБ Максим Забелин.
Одной из погибших оказалась женщина, у которой ранее врачи диагностировали рак головного мозга. Женщина проходила химотерапию и в это время подхватила коронавирус.
Вторая скончавшаяся также не отличалась хорошим здоровьем. Она страдала от множества болезней, в том числе у пациентки наблюдалось снижение иммунитета. На фоне последнего у нее развилась вирусная пневмония, что, в свою очередь, осложнилась коронавирусом.
Напомним, сегодня стало известно, что число заболевших коронавирусом в республике достигло 252-х человек. Медики сообщают, что рост числа инфицированных напрямую связано с увеличением проводимых тестов.