В Башкирии за последние сутки еще две женщины скончались от коронавируса

В Башкирии коронавирус оборвал жизни еще двух жителей республики. Об этом на сегодняшнем брифинге доложил глава здравоохранения РБ Максим Забелин.

Одной из погибших оказалась женщина, у которой ранее врачи диагностировали рак головного мозга. Женщина проходила химотерапию и в это время подхватила коронавирус.

Вторая скончавшаяся также не отличалась хорошим здоровьем. Она страдала от множества болезней, в том числе у пациентки наблюдалось снижение иммунитета. На фоне последнего у нее развилась вирусная пневмония, что, в свою очередь, осложнилась коронавирусом.