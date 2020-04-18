Стопкоронавирус.рф: В Башкирии выявлены 39 новых случаев заражения коронавирусом

В Башкирии число зараженных коронавирусом растет изо дня в день. По данным на сегодняшний день, их число увеличилось еще на 39 человек, сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф. Теперь общее количество больных коронавирусом в республике составляет 252 человека.

За последние сутки в стране зафиксировано 4785 новых случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией. Прирост больных коснулся 79 регионов. За сутки вирус унес жизни 40 человек. Число выздоровевших за последние сутки составило 467 человек.

Всего на сегодняшний день диагноз COVID-19 поставлен 36 793-ти россиянам. За весь период зафиксировано 313 летальных исходов, 3057 пациентов смогли справиться вирусом.