В Башкирии профинансируют дальнейшее строительство музея-заповедника «Шульган-Таш»

В Башкирии строительство музея-заповедника «Шульган-Таш» в Бурзянском районе не остановят. Сегодня в социальных сетях руководитель республики Радий Хабиров сообщил о дальнейшем финансировании объекта.

По словам Хабирова, музей включает в себя большую экспозицию с копиями наскальных рисунков эпохи палеолита одноименной пещеры. Экспозиция будет размещена на площади 4 тысячи квадратных метров.

— Это будет первая научная база такого профиля на Южном Урале, — подчеркивает глава региона.

В тексте поста также сообщается, что в ноябре текущего года здание музея-заповедника будет сдано в эксплуатацию. Планируется, что до лета будет завершен монтаж всех экспозиций.

Кроме того, Хабиров пригласил инвесторов на строительство двух гостиниц и ресторана.

— Вирусы приходят и уходят, а такое место в мире — одно, и оно будет генерировать вам поток клиентов, — отметил он.