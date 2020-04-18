В Башкирии близкие умирающего 19-летнего парня умоляют федеральных властей спасти его
Как выяснилось, необходимую операцию в республиканских больницах все же не смогут провести.
Родственники 19-летнего Ранэля Шамсутдинова из Стерлитамака в социальных сетях вновь опубликовали видеообращение. На этот раз оно адресовано представителям федеральной власти.
Как выяснилось со слов близких Ранэля, в республике все же ему не смогут сделать срочную операцию, от которой зависит жизнь молодого парня, подверженного раку головного мозга. По этой причине они обратились к министерствам федерального уровня. Они отметили, что в Башкирии для перевозки парня готовы предоставить вертолет.
Напомним, несколько дней назад жители Стерлитамака сообщили, что 19-летний Ранэль умирает дома из-за закрытия большинства государственных лечебниц на карантин в связи с коронавирусом. Молодой человек каждым днем становился слабее: его мучили головные боли, он уже не мог нормально ходить. После этого сообщения парня госпитализировали.