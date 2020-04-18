В Башкирии близкие умирающего 19-летнего парня умоляют федеральных властей спасти его

Родственники 19-летнего Ранэля Шамсутдинова из Стерлитамака в социальных сетях вновь опубликовали видеообращение. На этот раз оно адресовано представителям федеральной власти.

Как выяснилось со слов близких Ранэля, в республике все же ему не смогут сделать срочную операцию, от которой зависит жизнь молодого парня, подверженного раку головного мозга. По этой причине они обратились к министерствам федерального уровня. Они отметили, что в Башкирии для перевозки парня готовы предоставить вертолет.

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