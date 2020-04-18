В Башкирии 10 больных в тяжелом состоянии подключили к аппаратам ИВЛ
18 апреля, 11:27ОбществоМинзаля АскароваФото: скриншот с видеотрансляции
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Об этом стало известно со слов главы региона Радия Хабирова в ходе видеосовещания с Владимиром Путиным.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
В Башкирии 10 человек, у которых установлен диагноз COVID-19, были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом 17 апреля глава Башкирии Радий Хабиров рассказал президенту страны Владимиру Путину во время видеоселекторного совещания.
Глава республики также рассказал, что состояние этих пациентов тяжелое. По его словам, всего в республике коронавирусом заражены 213 человек.
По данным Радия Хабирова, в республике на карантине находятся порядка 8 тысяч 320 человек. Часть из них прибыла из-за границы, часть – контактировала с больными.
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