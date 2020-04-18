В Башкирии 10 больных в тяжелом состоянии подключили к аппаратам ИВЛ

В Башкирии 10 человек, у которых установлен диагноз COVID-19, были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом 17 апреля глава Башкирии Радий Хабиров рассказал президенту страны Владимиру Путину во время видеоселекторного совещания.

Глава республики также рассказал, что состояние этих пациентов тяжелое. По его словам, всего в республике коронавирусом заражены 213 человек.