Парламентариям Башкирии дали право закрыть все «наливайки» в общепитах

Впредь башкирские депутаты имеют право закрыть все «наливайки», находящиеся на территориях общепитов. Согласно закону, принятому 17 апреля парламентариями Государственной Думы России в третьем чтении, региональные парламентарии смогут устанавливать дополнительные ограничения касательно продажи алкоголя в многоквартирных домах.

Башкирские депутаты при желании смогут предъявить требования к площадям залов в «наливайках» и при необходимости полностью запретить розничную продажу спиртных напитков в таких местах.

Как сообщает зампредседателя Госсобрания Башкирии Рустам Ишмухаметов, по сути регионам дается право пресечь деятельность так называемых «наливаек» в многоквартирных домах. По мнению докладчика, такие места притягивают к себе асоциальных личностей, которые в последствии мешают спокойной жизни остальных граждан. «Наливаек» депутат также называет причиной неблагоприятной криминальной обстановки.