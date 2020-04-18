Неделя в Башкирии: Коронавирус и война за жизни, фейки и пиар

События вокруг главной больницы республики, печально прогремевшей на всю страну, продолжают разворачиваться не самым наилучшим образом. Начата доследственная проверка в отношении пока еще не установленных лиц медучреждения, и, несмотря на просьбы Леонида Рошаля ее прекратить, она продолжится. Как и продолжится проверка Генпрокуратуры РФ.

За время наблюдений появилось уже три очага заболевания коронавирусной инфекции: РКБ в Уфе, Белебеевская центральная районная больница и Нефтекамский психоневрологический интернат.

Ежедневно количество заболевших и госпитализированных растет, при этом глава региона требует регистрировать больных с COVID-19 как можно чаще, очевидно для того, чтобы скорее приблизиться к пику и пережить его. Все чаще закрываются на карантин крупнейшие больницы республики, иногда, порой, оставляя без шансов людей с тяжелыми хроническими заболеваниями, как это случилось с 19-летним молодым человеком с опухолью мозга из Стерлитамака, о котором писали многие башкирские СМИ, включая и нас.

Настоящим «разгильдяйством» назвал Владимир Путин вспышки коронавируса в регионах. Сами регионы он не упомянул. Как говорится, кому надо, тот понял. Во всяком случае жители Башкирии приняли этот комментарий и в свой адрес. Почти уверены, что и руководство Башкирии тоже.

К слову, крупные СМИ мира, включая «Нью-Йорк Таймс» и «ВВС» написали о вспышках заболевания в республике. Да, не про мед с нефтью, инвестиции и богатую народную культуру…

В это же время глава республики называет Эльзу Сыртланову, главврача скандальной больницы «настоящим мужчиной». И не где-нибудь, а в прямом эфире ток-шоу Соловьева на «России 1». Явно сексисткое замечание руководителя республики (на что обратили внимание башкирские феминистки и не только), судя по всему, смутило ведущего, и он привел в пример женщин-врачей в военное время, внесших свой уникальный вклад в Победу и показавших себя куда сильнее многих упомянутых Хабировым «настоящих мужчин».

Посочувствовали Эльзе Сыртлановой и в передаче на Первом канале. Хотя жители республики, как и многие врачи, испытывают к ней гораздо более противоречивые чувства, чем простое сожаление — об этом говорит созданная ими петиция с требованием уволить главврача, допустившего распространение заболевания по всей Башкирии.

Заместитель министра здравоохранения республики Ирина Кононова честно призналась, что самым сложным в нынешней работе врачей является «невозможность включиться всем в работу вместе из-за ограничений», сами же врачи заявили о сложной морально-психологической атмосфере.

Один из главных материалов уходящей недели посвящен 27 смелым медикам, решившим написать обращение Владимиру Путину и рассказом обо всех происходящих событиях в РКБ. 27 человек из более чем 600 сотрудников. Много это или мало? Думаем, покажет время.

Уже известно, что семьи с детьми в Башкирии до трех лет из-за коронавируса получат выплаты. Размер выплаты на каждого ребенка в семье составит пять тысяч рублей.

В это время в республике начали закрывать магазины, в которых не соблюдается дистанция между гражданами. Речь, между прочим, о крупных ритейлерах.

Дистанционное школьное обучение, несмотря на слезы и нервы родителей, продолжается. Все технические трудности чиновники обещают устранить, а вот хулиганские выходки некоторых школьников едва ли удастся окончательно прекратить.

На этой неделе с обращением к медикам выступил глава башкирского минздрава Максим Забелин. Как и глава республики, он попросил работников здравоохранения сохранять мужество и не забывать, какую профессию они выбрали. Напомним, что ранее Радий Хабиров попросил врачей «перестать побираться» врачей.

Тем временем ректор БГМУ позволил себе предположить, что коронавирус ослабнет к теплу. Синоптики, однако, обещают дожди в начале следующей недели…

Цифра недели — на борьбу с коронавирусом в Башкирии планируют потратить более 5 млрд рублей.

Главное кадровое назначение недели (и главное неоднозначное) - бывший глава госкомтранса Тимур Мухаметьянов, так и не сумевший толком организовать, провести и завершить транспортную реформу, получил новую должность. В телеграм-каналах анонимные админы тут же задались вопросом о том, кто же лоббирует молодого амбициозного чиновника. А вы знаете?

Жуткое происшествие недели — накануне светлого праздника Пасхи неизвестные в поселке Муллино близ Октябрьского устроили костер из… спиленных крестов на кладбище.

Накануне Пасхи мы выяснили, как себя ведут верующие в период пандемии и почему коронавирус разделил их ряды на два лагеря.

На этой неделе в международный розыск объявили учредителя уфимской строительной компании «БИЛД» Артура Харисова. Компания «Билд» осенью 2019 года получила госконтракт на строительство школы на 1225 мест в микрорайоне «Миловский парк» под Уфой. Стоимость госконтракта составила свыше 814 миллионов рублей. Деньги на строительство выделены из республиканского бюджета.

Вернемся к федеральной повестке. Владимир Путин предложил расширить число пострадавших от коронавируса. В программу господдержки предприятия малого и среднего бизнеса, обеспечив прямую безвозмездную помощь со стороны государства.

Насколько выросла преступность на время самоизоляции? Мы узнали и написали на эту тему большой материал.

Тем временем в ГКБ № 1 в Стерлитамаке медики взбунтовались против своего руководства. В больнице Башкирии повторили ошибки администрации РКБ.

В указ главы региона были внесены изменения. Они касаются походов в парикмахерские салоны, салоны красоты и оптики. При этом режим собираются «ужесточить», граждан предупредили о том, что штрафовать будут всех в случае, если выход из дома будет без веской на то причины. Хабиров назвал все это не иначе как «облавами».

За неделю только в Уфе за нарушение самоизоляции оштрафовали более 800 человек — штрафы на сумму от 1000 до 30 тысяч рублей в Башкирии за нарушение самоизоляции получили 843 человека.

Некоторые полицейские призывы штрафовать и наказывать восприняли, мягко говоря, неоднозначно — в Нефтекамске показательную порку устроили детям, которые гуляли на улице. Шокирующее зрелище, когда плачущих детей ведут в участок, видели многие жители города и республики.

Жительницу Башкирии оштрафовали на 15 тысяч рублей за пост о коронавирусе в соцсетях. То ли еще будет, как говорится. Несладко, порой, приходится и журналистам — за публикации статей порой берутся сразу прокуратура и Роскомнадзор.

Главный эфир недели, пожалуй, от наших коллег из «Эха Москвы в Уфе». В нем ведущий, шеф-редактор уфимской радиостанции Руслан Валиев пообщался с Ростиславом Мурзагуловым, председателем Совета директоров «Башинформа», который довольно подробно и доходчиво рассказал все, что думает о ситуации в РКБ Куватова и не только. Важный эфир о главных врагах властей — в первую очередь, информационных. Вот здесь подробно как про фейки, так и про правду, которая, как мы помним, у каждого своя.

В завершение мы бы хотели рассказать о 33-летнем Юлае, который поступил в РКБ на плановое лечение от сахарного диабета. Семья молодого человека заявила, что намерена судиться с руководством Республиканской клинической больницы имени Куватова. Молодой, полный сил мужчина скончался от осложнений вследствие заражения коронавирусом.

— Мы начали искать брата, хоть какую-то информацию о нем. Очень беспокоились, особенно когда узнали, что РКБ закрыли на карантин из-за коронавируса. Но мы даже не могли представить, что с Юлаем может случиться что-то страшное, ведь он такой молодой и сильный был. — Мы этого так не оставим. Будем обращаться в суд, конечно же. Это просто несправедливо. Он уехал живой, а нам потом отдали тело, — говорит Юлия.

Мы обязательно будем следить за этой историей.

Дорогие читатели, в дни самоизоляции советуем вам оставаться дома и беречь себя и близких.