В Башкирии запретили выжигать сухую траву

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Также жителей республики будут штрафовать за выброшенные бычки и спички из окон автомобилей.
Внесены изменения в ежегодный комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.
Установлен запрет на выжигание сухой травы и разведение костров в границах автомобильных и железных дорог. Также запрещено выбрасывать окурки и спички из окон поездов и автомобилей.
Нарушителям правил грозит штраф от 15 до 500 тысяч рублей, физическим лицам выпишут штраф от двух тысяч рублей. Премьер-министр правительства республики Рустэм Марданов также предложил увеличить штрафы за неразумное поведение с огнем.
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