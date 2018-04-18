Подростковая агрессивность была и будет всегда – эксперт

Врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории, психолог Александр Федорович дал комментарий в эфире радио Sputnik о подростковой агрессивности в связи с ЧП в стерлитамакской школе в Башкирии.

Психолог сообщил, что наши школьники дублируют ужасные американские формы, поскольку родители позаимствовали американскую форму взаимодействия с подростками. С другой стороны, «потерянное поколение 90-х» совсем не уделяет внимания детям.

- Школа стала формой оказания услуг образовательных, утрачена идея воспитания и преемственности, - сказал Александр Федорович. - Начинать нужно с федеральных программ воспитания, которые должны носить тотальный характер. Имеет смысл ввести должность воспитателя. Чтобы это был не классный руководитель, а человек, который занимается только классом. Дать ему в помощь психолога, не номинальную фигуру, а специалиста, который будет курировать класс.