«Наши дети не нужны»: Как бездействие чиновников Башкирии разрушает школу

Тастуба находится примерно в 300 км от Уфы на северо-востоке Башкирии, примерно в четырех часах езды на автомобиле. До ближайшего райцентра – села Месягутово - около 40 километров. В Тастубинской средней школе учится около 150 школьников с первого по одиннадцатый класс, работают 26 человек. Школу построили в 1976 году. С тех пор, по словам местных жителей, в ней не было полноценного ремонта. На прошлой неделе с крыши здания пристроя школы упала железобетонная балка и разбила окно.

Теперь у школьников нет горячего питания, уроки из-за риска очередного обрушения сокращены до 30 минут, а физкультурой они занимаются на улице.

Потомкам от «Искры»

У двухэтажной кирпичной школы нас встречают около 40 человек – в основном, женщины: учителя, ученицы и матери школьников.

- На протяжении восьми лет мы постоянно обращаемся к нашим чиновникам с просьбой о ремонте школы, - говорят они. - Однако ответ всегда один: как и от администрации Владимира Путина, Рустэма Хамитова, администрации района и министерства образования. Денег нет.

- Из-за обрыва железобетонной балки повреждены окна, сыпятся кирпичи в десяти шагах от места, где дети ходят в туалет. Он, кстати, деревянный и находится на улице. Идти до него от здания школы примерно 300 метров, - рассказывает нам Анастасия Скороходова, представитель родительского комитета школы.

Вид на тастубинскую школу из деревянной беседки. Фото: Артур Салимов.

Каждый год родители учащихся собирают деньги на условный косметический ремонт классов: шпаклюют стены, меняют стекла и рамы, красят потолки. Приходится до 350 рублей с одного ученика. В тастубинских семьях встречаются между тем по 2, 3, а то и 4 ребенка в семье. Средняя зарплата здесь едва ли превышает порог в 10 тысяч рублей.

- Не понимаю, почему мы никак не можем достучаться до наших чиновников, ведь все может произойти. Даже смертельный исход. Неужели они этого не понимают? - задается вопросом бывший директор школы Людмила Петровна, отдавшая школе около 40 лет.

У места обрушения. Фото: Артур Салимов.

Местные рассказывают, что пристрой к школе появился в начале 80-х усилиями местного колхоза «Искра», считавшегося в те годы одним из лучших в республике. Судя по всему, говорят сельчане, строили с нарушением норм. Иначе как объяснить, что здание разваливается прямо на глазах.

«Осторожно, радиация!»

У места обвала балки – кирпичи и талая вода. То и дело бегают туда-сюда младшеклассники — в небольшой покосившийся деревянный туалет. Перемена.

Здание, где произошло обрушение, огорожено лентой с надписью «Осторожно, радиация!». По иронии судьбы, другой в сельском поселении просто не нашлось.

В руководстве школы рассказывают, что стоимость проектно-сметной документации реконструкции регулярно меняется — в сторону увеличения.

- Сначала нам обозначили цифру в полтора, затем в три, а сейчас — в 8 миллионов рублей. На бумажки, понимаете? - говорят в руководстве Тастубинской школы. - А сам ремонт стоит 96 миллионов. Это колоссальные средства.

Фото: Артур Салимов.

Глава Дуванского района Башкирии Фаиль Мухамадеев признался, что в администрации в курсе этой большой проблемы маленькой деревни.

- В 2017 году по инициативе района ГУП «Башниистрой» проводило инструментальное обследование. Специалисты установили, что пристрой, с крыши которого упала балка и разбила окно, находится в аварийном состоянии. Основное здание учебного заведения ничуть не лучше – признано условно пригодным. По подсчетам «Башниистрой», только для проекта реконструкции необходимо 8 млн рублей. Сама реконструкция будет стоить 96 млн рублей. У района пока таких денег нет, - рассказывает глава.

На этом, судя по всему, чиновники и успокоились.

Небольшой фильм о тастубинской школе. Видео Видео: Артур Салимов.

За судьбу спортивного зала переживает и преподаватель физкультуры Вадим Михайлович, который работает в школе с 80-х годов:

- В зале занятия не ведутся уже три года. Ни полноценного физвоспитания, ни баскетбола, волейбола, ничего. Занимаемся на улице. Или теорию изучаем. Пожалейте наших детей! Наши ребята регулярно занимают места по легкой атлетике на муниципальном, республиканском уровнях. А сейчас получается, что никому все это неинтересно, и дети наши никому не нужны. Вот разваливается крыша. А у нас только ленточка висит.

Фото: Артур Салимов.

«Осталось к Богу обратиться»

В разваливающееся на глазах здание нас пускают на свой страх и риск. Все здесь напоминает о былом развитии. В сельской школе был просторный актовый зал — на зависть другим сельским школам. Здесь ребята играли спектакли и встречали Последние звонки, а сегодня - провалившийся гнилой деревянный пол, запах сырости, потрескавшаяся штукатурка, мухи и картошка.

- В последний раз здесь было мероприятие в 2007 году. Я еще студенткой на практике была, - рассказывает Анастасия Скороходова. - После вуза работала школьным психологом, а потом эту должность, как и некоторые другие — сократили.

Фото: Артур Салимов.

Нынешний директор Елена Иванова работает в школе с 1989 года. Директором — с 2002 года.

- Деньги на школу начала просить сразу же, - говорит она. - На крышу, теплые туалеты... Денег нет, и всё тут. В 2009 году пристрой здания начал протекать. Стены начали гнить, и в конце концов мы были вынуждены закрыть второй этаж. Через пять лет — первый. У нас в гостях были и министр образования республики, и представители аппарата главы региона. Все говорили так: «Будем двигать ваш вопрос». Ничего не сдвинулось. Осталось к Богу обратиться.

Картошка в актовом зале школы. Фото: Артур Салимов.

Отметим, что в связи с нехваткой средств в бюджете района от жителей и самих чиновников поступали обращения к крупным компаниям, минобразования, госкомстроя с вопросом о выделении средств в размере 8 млн рублей. Однако положительного ответа не последовало ни от одной структуры — ни частной, ни государственной.

В отчаянии местные жители не раз всем селом устраивали сходы граждан, митинги, акции, записывали видеообращения, в том числе и Владимиру Путину. К нему обращались учащиеся четвертого класса школы.

Пионеры в актовом зале школы. Они смотрят прямо на гнилую стену школьного актового зала. Фото: Артур Салимов.

Отметим, что в ближайших соседних селах — Вознесенке, (примерно 3-4 км от Тастубы) в школе учатся 150 человек, и она также нуждается в ремонте, но еще не признана аварийной. В школе села Дуван (около 7 км) учатся около 500 учеников. При этом в этих учреждениях по понятным причинам не готовы принять тастубинских учеников.

- Я ждал этот вопрос, - начал беседу директор дуванской школы имени героя Советского Союза С.А.Михляева Сергей Петухов. - Сейчас у нас 503 ученика и с каждым разом их количество увеличивается. Все резервы исчерпаны, классы переполнены. «Переезд» тастубинских учеников помимо прочего ударит по кошельку родителей.

- Переживаю за судьбу школы. У этого села есть будущее, тем более, что в скором времени здесь появятся дороги регионального значения (Бирск-Тастуба-Сатка и Кропачево-Месягутово - стоимость проектов свыше 2,5 млрд рублей - прим.). Выход из сложившейся ситуации — только реконструкция школы. И на ближайшие 50 лет она должна быть рассчитана на 200-250 человек. Не понимаю, как произошло так, что дело дошло до обрушения — это ведь угроза жизни детей! Чувствую, что в руководстве тастубинской школы настроены решительно. Это хорошо, - подчеркнул Сергей Владимирович.

В тастубинской школе мальчиков в два раза больше, чем девочек. Фото: Артур Салимов.

По словам начальника отдела строительства социальных объектов Госкомстроя РБ Алика Нугаева, реконструкция — всегда уникальный проект, и ее стоимость определяется индивидуально.

- Сумма 96 миллионов является предварительной (оценочной), - говорит он. - Окончательная стоимость реконструкции может быть определена после разработки проекта и проведения государственной экспертизы проектной и сметной документации. Учитывая высокую дотационность бюджета района, вопрос реконструкции может быть решен путем финансирования из республиканского бюджета. Включение объекта в программу республиканского финансирования возможно после подготовки всей исходно-разрешительной документации и внесения соответствующего предложения отраслевого министерства – минобразования РБ.

Отметим, ни в одну программу по модернизации школы, вплоть до 2020 года, тастубинская школа, по имеющейся у Медиакорсети сведениям, не вошла.

Вид на Тастубу с одноименной горы высотой 500 метров. Гора считается священной и является "аналогом" стерлитамакских шиханов. На вершине местные построили часовню. Фото: Артур Салимов.