Эксперт дал оценку первому украинскому вертолету «Надия»
Сегодня, 15:57Общество
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На Украине прошли испытания первого вертолета местного производства «Надия». Эксперты оценили его летные характеристики.
МСБ-2 – модернизированная версия Ми-2, который был спроектирован КБ Миля еще в 1961 году, сообщает rns.online. Затем вертолет серийно начали производить в Польше, после чего, с распадом Советского Союза, все технологическая документация досталась Украине.
В Киеве заявили, что винтокрылая машина способна выполнять различные задачи: от патрулирования до спасения людей во время ЧС. Эксперты, тем не менее, уверяют, что «новый» вертолет морально устарел, так как не отвечает современным авиационным требованиям и работает на слабых агрегатах, поэтому о его будущем можно только догадываться.
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