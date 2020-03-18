Зерно на экспорт. «Русагротранс» отправил первый состав с юга России

По сообщению «Интерфакса», первый состав включал в себя 52 вагона, которые были заполнены пшеницей с общим объемом 3,8 тысячи тонн. Поезд отправился в среду, 11 марта, со станции Расшеватка (Ставропольский край) в Новороссийский зерновой терминал, пишет rostovgazeta.ru. Всего планируется сделать десять экспортных маршрутов общим объемом 37 тысяч тонн.

Представители «Русагротранс» заявили, что зерно было доставлено в 2,5 раза быстрее, чем при стандартной повагонной отправке. Кроме того, маршрутные отправки позволяют снизить стоимость транспортировки.

В компании также рассказали, что до сегодняшнего дня только в центральной части России существовали маршрутизированные зерноперевозки. Однако теперь эту технологию будут использовать и на юге страны. Помимо этого, оператор «Русагротранс» совместно с партнерами и РЖД будут расширять маршрутизацию по всему региону. Таким образом можно снизить нагрузку с автотранспортных перевозок, сократить расходы на логистику и повысить конкурентоспособность российского зерна.

Отмечается, что «Русагротранс» и «Мирогрупп Ресурсы» входят в ВТБ. Не так давно финансовая группа объединила зерновые активы и транспортную инфраструктуру, чтобы расширить практику маршрутизации на большую часть страны.

49% акций «Русагротранса» принадлежат основателям компании Константину Засову и Константину Синцову. Последний родился в Кемерово, здесь же получил первое высшее образование (второе — в Москве). В 2001 году Синцов и Засов начали работать в сфере железнодорожных зерноперевозок. С 2013 года Константин Синцов руководил ОАО «Русагротранс», с 2015 — ООО «Рустранском». С 2012 по 2014 он был членом совета директоров ОАО «Рославльский ВРЗ». В 2014–2015 гг. занимал пост гендиректора ООО «Рустранском», затем два года управлял ООО «ЛП Транс». Является совладельцем группы РТК.