«Весь грязный, напуганный»: в Башкирии завершены поиски пропавшего 13-летнего ребенка
Мама мальчика до сих пор не может сдержать слез.
В Уфе завершены поиски пропавшего накануне 13-летнего школьника. В редакцию позвонила мама ребенка и сообщила о его местонахождении.
— Сын только что вернулся сам домой. Ничего мне не говорит, весь грязный, напуганный. Главное, что жив здоров. Спасибо вам большое, — сказала женщина.
Напомним, Виталий Касьянов ушел из дома накануне. Мама ребенка сообщила Медиакорсети, что, вероятнее всего, ее сын боялся возвращаться домой из-за потерянного телефона. Дорогой аппарат ему купили на день рождения после смерти бабушка, поэтому телефон для него был очень дорог.
Взволнованные родители прозвонили всех знакомых и друзей ребенка. Когда своими силами найти Виталия не удалось, они обратились за помощью в полицию и к волонтерам. Сейчас ребенок дома, его жизни ничего не угрожает.