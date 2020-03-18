В уфимскую госаптеку поступило 15 тысяч новых медицинских масок

Об этом сообщил глава минздрава республики Максим Забелин на ежедневном утреннем брифинге, посвященном теме коронавируса.

По его словам, уже сегодня, 18 марта, в госаптеки города поступили около 15 тысяч новых медицинских масок, которые будут равномерно распределены по всей сети в Уфе.

Кроме того, в Уфе начато производство многоразовых медицинских масок.

«Срок службы как и у одноразовой маски – не более 3 часов ношения. Далее для многократного использования ее необходимо дезинфицировать – постирать в теплой воде с мылом, прокипятить в течение 10-15 минут, далее прогладить. В упаковке будет 3 таких маски, в ближайшее время они также появятся в продаже», - заключил Максим Забелин.

Ранее стало известно, куда исчезли все санитарные маски в Башкирии. На их экспорт было введено ограничение. Поставщикам заграницу их отправлять временно было нельзя. В республике запас данных изделий был более миллиона штук.

Добавим, что на период 09.00 18 марта в республике с подозрением на коронавирус госпитализированы уже 48 человек, 8 из них – дети.

В Башкирии также по-прежнему превышен эпидпорог ОРВИ на 7%. В республике всего 26 тысяч заболевших ОРВИ, 16 тысяч – дети.