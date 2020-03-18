В Уфе ОДК-УМПО потратит 470 млн рублей на строительство административного здания

На портале госзакупок сообщается, что «ОДК-УМПО» начало поиск подрядчика на строительство административного здания. Стоимость контракта оценивается в 470 млн рублей.

Сообщается, что подрядчика рассчитывают отобрать до 14 апреля. Решающую роль играет цена контракта, за нее начисляют до 70% баллов. За срок исполнения –10% баллов, за квалификацию — 20%.