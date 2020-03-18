В Уфе ОДК-УМПО потратит 470 млн рублей на строительство административного здания
18 марта, 19:40ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Предприятие объявило тендер на выбор подрядчика.
На портале госзакупок сообщается, что «ОДК-УМПО» начало поиск подрядчика на строительство административного здания. Стоимость контракта оценивается в 470 млн рублей.
Сообщается, что подрядчика рассчитывают отобрать до 14 апреля. Решающую роль играет цена контракта, за нее начисляют до 70% баллов. За срок исполнения –10% баллов, за квалификацию — 20%.
Новое здание планируют построить на площадке №1 на углу улиц Ферина и Сельской Богородской. Его площадь составит 8,3 тыс. квадратных метров. Строительные работы должны завершиться в течение 20 месяцев.
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