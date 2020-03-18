В Уфе обследовано на коронавирус более 1500 человек

В Центре гигиены и эпидемиологии в настоящий момент обследовано более 1500 человек. По данным Ufacitynew.ru, только 17 марта в учреждении обследовали биоматериалы 72 человек.

По данным начальника отдела Управления Роспотребнадзора РБ Олега Мавлютова, в России выявлено 114 заболевших. Больше всего заразившихся в Москве –55 человек, в Московской области – 12 человек, в Петербурге – 9 человек, в Самарской и Калининградской обалстях – по пять человек, в Липецкой области – 3 человека, в Белгородской области, Забайкальском крае, Калужской, Кировской, Архангельской областях, Краснодарском, Красноярском краях, Ленинградской области, Пензенской области, в Татарии, Коми и Хакасии, в Свердловской, Тамбовской и Ярославской областях – по 1. Все вирус обнаружен в 26 регионах.