В Уфе из-за угрозы коронавируса закрылся частично торговый центр

По информации портала Ufacitynews.ru, решение частично закрыть торговый центр принято в ТЦ «Планета».

Сообщается, что речь идет пока что только о детском клубе. Из-за угрозы распространения коронавируса отменяются занятия до 12 апреля. Когда начнутся новые, сотрудники оповестят заранее, передали в организации журналистам портала.

Помимо занятий в детском клубе также отменены все массовые мероприятия. Магазины, фудкорт и кинотеатр пока что работают в обычном режиме, отметили в пресс-службе.