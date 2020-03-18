В Уфе из-за коронавируса отменили концерт группы Brainstorm

«Друзья, концерты Brainstorm в Омске, Тюмени, Екатеринбурге, Перми и Уфе, запланированные на конец марта, перенесены на июнь. Мы обязательно с вами встретимся и обнимемся тёплым летним вечером”, сообщили музыканты группы в своих социальных сетях.

В итоге концерт в Уфе должен состояться 21 июня. Музыканты также уточнили, что все купленные билеты зрителями действительны.

«Ловите наше прибалтийское спокойствие, берегите себя и близких, ждём встречи с каждым из вас. А пока остаёмся вместе онлайн. Будьте здоровы и бодры духом!» - также добавили музыканты.