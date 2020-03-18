В Москве скончался архитектор башкирской экономики

Сегодня, 18 марта, стало известно, что в Москве на 77-м году скоропостижно скончался известный государственный и общественный деятель, ученый - профессор, ведущий научный сотрудник Института философии РАН Халиль Барлыбаев, которого журналисты называли архитектором башкирской экономики.

Личность Халиля Абубакировича дорога для жителей нашей республики, прежде всего тем, что в 90-е годы он руководил ключевыми структурами в экономическом пространстве республики и, будучи очень компетентным и принципиальным человеком, фактически принял на себя львиную долю решений существовавших тогда в республике проблем. Благодаря его настойчивости и прозорливости, в то время, как в других регионах правили бал финансовые пирамиды, Башкирия стала этаким заповедником, в котором соблюдались законные основы приватизации.

- В мае 1995 года я был отстранен от этой сферы деятельности, поскольку не давал хода персонам в окружении тогдашнего президента республики, желавшим за бесценок прихватить государственное добро. Могу уточнить: одна из таких персон - родственник главы республики, обогатившийся на несколько миллионов долларов в результате «прихватизации», начавшейся после моей отставки, сегодня проживает в Канаде. В последующем такие люди разными способами добивались своего. Многое, что поначалу удалось сохранить в руках государства, потом разбазаривалось различными путями, - так Халиль Абубакирович вспоминал о тех событиях.

В декабре 1999 года он был был избран депутатом Госдумы РФ, в федеральном парламенте был членом депутатской группы «Регионы России», заместителем председателя Комитета Государственной Думы по собственности.