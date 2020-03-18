В Минпросвещении назвали сроки вынужденных школьных каникул

Школьные каникулы, организованные из-за угрозы распространения коронавируса продлятся 3 недели и начнутся с понедельника 23 марта. В то же время Минпросвещения разослало по регионам рекомендации, в которых говорится о переводе школьников на дистанционную форму обучения, пишет rns.online.