В Минпросвещении назвали сроки вынужденных школьных каникул
18 марта, 18:52ОбществоФото: wikimapia.org
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Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что каникулы, вызванные пандемией коронавируса, продлятся с 23 марта по 12 апреля.
Школьные каникулы, организованные из-за угрозы распространения коронавируса продлятся 3 недели и начнутся с понедельника 23 марта. В то же время Минпросвещения разослало по регионам рекомендации, в которых говорится о переводе школьников на дистанционную форму обучения, пишет rns.online.
Напомним, 11 марта ВОЗ объявила о пандемии новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день количество заболевших в мире практически достигло 180 000 человек. По данным 17 марта в Российской Федерации заболели 114 человек, 5 уже выздоровели.
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