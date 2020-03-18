В Башкирии увеличилось количество пациентов с подозрением на коронавирус

По данным на 19:00 18 марта в республике госпитализированы 49 человек, из них 8 детей. Об этом сообщили на очередном брифинге министерства здравоохранения РБ по вопросам профилактики коронавирусной инфекции и текущей ситуации в регионе. Подтвержденных случаев заражения нет. Известно, что у пациентов есть признаки ОРВИ, они находятся под тщательным наблюдением врачей.

Всего в России на сегодняшний день зафиксированы 147 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 86 из них зарегистрированы в Москве. Смертельных случаев нет.

Министр здравоохранения Максим Забелин сообщил, что сейчас на предприятии Агидель началось производство марлевых масок. Они будут продаваться в государственных аптеках.