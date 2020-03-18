В Башкирии с подозрением на коронавирус госпитализировали 48 человек

К счастью, до сих пор ни одного подтвержденного случая коронавируса в Башкирии нет. Восемь из 48 госпитализированных - дети разного возраста. Ранее все они вернулись из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу. У них нашли признаки ОРВИ. Около 1500 человек были тщательно осмотрены в связи с подозрением на коронавирус. В России всего 114 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, большинство из них в Москве.