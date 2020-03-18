В Башкирии с подозрением на коронавирус госпитализировали 48 человек
В минздраве республики состоялся очередной брифинг на тему коронавируса.
К счастью, до сих пор ни одного подтвержденного случая коронавируса в Башкирии нет. Восемь из 48 госпитализированных - дети разного возраста. Ранее все они вернулись из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу. У них нашли признаки ОРВИ. Около 1500 человек были тщательно осмотрены в связи с подозрением на коронавирус. В России всего 114 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, большинство из них в Москве.
В минздраве подчеркнули, что все необходимые противоэпидемические меры приняты. Тяжелых пациентов среди детей и других госпитализированных нет.
Напомним, что ранее корреспондент Медиакорсети отправился в продуктовые магазины и гипермаркеты города, чтобы убедиться, действительно ли горожане сметают с полок муку, гречку и туалетную бумагу. Как выяснилось, во многих торговых точках города наблюдается ажиотаж в связи с пандемией коронавируса. Между тем, власти утверждают, что все товарные запасы в республике достаточны.
Телефоны горячей линии минздрава Башкирии: 286-58-27 и 279-91-20. На период 08.00 18 марта от жителей республики поступило уже 606 звонков.