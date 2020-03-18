В Башкирии с 23 марта все школы и вузы будут переведены на дистанционное обучение

Об этом сообщил глава минобразования региона Айбулат Хажин на очередном брифинге, посвященном профилактике коронавирусной инфекции.

«С сегодняшнего дня введен режим повышенной готовности в целях недопущения инфекции в адрес всех глав муниципалитетов о проведении дополнительных мер профилактики. Рекомендуем студентам и учащимся воздержаться от посещения крупных торговых центров, кинотеатров. С 23 марта по 5 апреля вне зависимости от графика учебного процесса все общеобразовательные учреждения будут переведены на каникулярный режим. Учителя во время каникул должны пройти курсы повышения квалификации», - сообщил Айбулат Хажин.

Он также сообщил, что для обучающихся 1-4 классов, в том случае, если родители не могут обеспечить домашнее обучение (работают), то в школах для учеников будут сформированы группы до 15 человек.

С 23 марта все 96 колледжей республики, подведомственные министерству образования, перейдут на дистанционную форму обучения. Исключение касается лишь студентов 5-6 курсов БГМУ.

В минобразования при этом сообщили, что никаких потерь в количестве учебных часов не ожидается, а режим дистанционного обучения будет снят тогда, когда «будут даны особые указания».