В Башкирии рассказали, на сколько хватит запасов еды в магазинах республики

Вице-премьер правительства Башкирии Ильшат Фазрахманов на вопрос журналистов о запасах продуктов заверил, что в регионе представлено достаточно количество продовольствия.

«У нас создан штаб по мониторингу запасов продовольствия. Мы видим, что полугодовой запас основных видов пищевой продукции у нас есть», – цитирует Фазрахманова «Интерфакс».

По его словам в республике достаточные запасы еды, даже с учетом повышенного спроса, который связан с опасениями из-за коронавируса. Планируется в дальнейшем производителей продуктов ориентировать на создание новый производств, отметил вице-премьер.