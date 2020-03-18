В Башкирии рассказали, на сколько хватит запасов еды в магазинах республики
18 марта, 12:35ОбществоРоман ФаткуллинФото: Артур Салимов/ МедиаКорСеть
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В регионе создано достаточное количество запасов.
Вице-премьер правительства Башкирии Ильшат Фазрахманов на вопрос журналистов о запасах продуктов заверил, что в регионе представлено достаточно количество продовольствия.
«У нас создан штаб по мониторингу запасов продовольствия. Мы видим, что полугодовой запас основных видов пищевой продукции у нас есть», – цитирует Фазрахманова «Интерфакс».
По его словам в республике достаточные запасы еды, даже с учетом повышенного спроса, который связан с опасениями из-за коронавируса. Планируется в дальнейшем производителей продуктов ориентировать на создание новый производств, отметил вице-премьер.
Корреспондент Медиакорсети лично убедился, что горожане уже сейчас сметают с полок муку, гречку и туалетную бумагу.
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