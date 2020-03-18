В Башкирии пропал 13-летний Виталий Касьянов
18 марта, 11:39ОбществоАлия ФатхиеваФото: Поиск детей в Башкортостане
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Волонтеры поиска начали прочесывать район пропажи.
Волонтеры «Поиска детей в Башкортостане» сообщили о пропаже 13-летнего Виталия Касьянова. Предварительно известно, что мальчик ушел из дома и не вернулся.
Приметы:На вид 14-15 лет, рост 153 см., плотного телосложения, лицо овальное, глаза темные, волосы темные волнистые, брови прямые, нос прямой, слабовыраженный шрам под правым глазом..
Ребенок был одет в темно-зеленую куртку, черную футболку, черную вязаную шапку, черное спортивное трико, темно-коричневые ботинки.
Всех кто что-то слышал о ребенке или видел его просят сообщать информацию по телефонам: 02 (для стационарных), 020 (для мобильных). 279-30-71Дежурный номер РОО "Поиск Детей - Башкортостан"8-927-969-89-19
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