В Башкирии пропал 13-летний Виталий Касьянов

Волонтеры «Поиска детей в Башкортостане» сообщили о пропаже 13-летнего Виталия Касьянова. Предварительно известно, что мальчик ушел из дома и не вернулся.

Всех кто что-то слышал о ребенке или видел его просят сообщать информацию по телефонам: 02 (для стационарных), 020 (для мобильных). 279-30-71Дежурный номер РОО "Поиск Детей - Башкортостан"8-927-969-89-19