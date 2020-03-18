В Башкирии молодую маму насиловали четыре часа в ее же доме
18 марта, 13:57ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Преступление произошло прямо у нее дома.
В Иглинском районе пострадала 32-летняя молодая мама. Над женщиной надругались в ее же доме.
Случай произошел 15 марта. По информации «КП-Уфа», в воскресенье днем женщина распивала алкогольные напитки вместе с ее знакомым. Пострадавшая рассказала, что издевательства длились четыре часа.
Обвиняемый вскоре был задержан полицейскими, им оказался 53-летний местный слесарь. Сейчас пока еще устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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