В Башкирии из-за коронавируса отменят ЕГЭ

Сегодня, 18 марта, министр образования и науки РБ Айбулат Хажин на очередном брифинге, посвященном коронавирусу сообщил, что досрочная сдача государственной итоговой аттестации ЕГЭ отменяется. Все обучающиеся, подавшие заявления на досрочную сдачу ЕГЭ, будут проходить испытания с 25 мая 2020 года.

Также министр образования отметил, что заключительный этап олимпиады школьников переносится на срок до мая месяца 2020 года.

Напомним, в Башкирии все ВУЗы и школы переходят на дистанционное обучение. Айбулат Хажин заверил, что потери в количестве часов выполнения учебного плана не произойдет.