Специальный самолет доставит олимпийский огонь из Греции в Японию
18 марта, 16:14ОбществоФото: pxhere.com
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Спецборт из Японии прилетел в Грецию. С его помощью будет доставлен олимпийский огонь для проведения соревнований.
Об этом стало известно 18 марта, сообщает газета «Известия».
Церемония передачи огня на стадионе «Панатинаикос» в Афинах состоится завтра, 19 марта. На этот раз она пройдет без зрителей. Такое решение было принято из-за угрозы распространения коронавируса.
В этот же день лайнер вылетит из Греции.
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