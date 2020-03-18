«Россети» уходят в Сеть

С 19 марта еще в восьми российских регионах будут закрыты центры. Тем не менее компания продолжит оказывать клиентам услуги. Потребители смогут подать заявки онлайн или по телефону горячей линии. Документы, которые подготовлены по уже обработанным заявкам, будут доставлены или по почте, или в электронном виде. Об этом пишут «Новые известия».

Единый портал электросетевых услуг или сайты сетевых компаний остаются простым и надежным способом для связи с «Россетями». Также клиенты могут скачать на телефон новое мобильное приложение «Россети – личный кабинет» (доступно для операционных систем Android и IOs).

В «Россетях» объяснили подобные меры ответом на современные тенденции и желания клиентов. Компания стремится идти в ногу со временем, следить за современными технологиями и внедрять их. Хотя это временная инициатива, она полностью отвечает положениям концепции «Цифровая трансформация - 2030», которую реализует холдинг.