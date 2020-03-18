Роспотребнадзор пояснил, как жители Башкирии могут вернуть деньги за турпутевки

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в настоящий момент в регионе легко можно договориться с туроператорами из-за ситуации с коронавирусом. Начальник отдела защиты прав потребителей ведомства Наталья Биккулова отметила, что небольшие проблемы возникали в самом начале, когда восемь туристов не могла оформить возврат, но в результате все закончилось благополучно. По словам Баккуловой, туроператоры возможно тогда не понимали, что ситуация настолько опасна.

Представитель ведомства также отметила, что в настоящий момент консультацию прошли 30 туристов. В надзорном органе отметили, что потребитель имеет право расторгнуть договор и требовать возврата денег, в случае если он приобрел путевку в одну из стран, куда запрещен въезд Ростуризмом.

«Потребитель вправе требовать изменения или расторжения договора о реализации турпутевки в связи с существенным изменением обстоятельств, при которых исходили стороны при его заключении, в том числе в досудебном порядке. Гражданин может расторгнуть договор, обратившись к агенту или оператору», - передает заявление Биккуловой «Интерфакс».