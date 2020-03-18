Распространение коронавируса в России можно отследить на онлайн-карте

Сегодня, 18 марта, редакция Медиакорсети запускает на своем сайте интерактивную карту, с помощью которой можно наблюдать в режиме онлайн изменение ситуации с распространением коронавируса по России.

Информация на карте обновляется в режиме реального времени на основе свежих официальных данных, которые публикует Роспотребнадзор.

Напомним, что по последним данным, в России насчитывается 114 заболевших коронавирусом, 21 человек добавился за сутки.

В Башкирии пока больные коронавирусом не зафиксированы, при этом в стационарах сейчас находятся 48 человек, которые вернулись из-за границы в последнее время и почувствовали недомогание. Восемь человек из них – дети. Проводится тестирование их на коронавирус.

Глава Башкирии Радий Хабиров принял решение о введении режима повышенной готовности к возможному распространению коронавирусной инфекции.

В мэрии Уфы принято решение проводить еженедельные оперативки в режиме видеоконференции.

В качестве мер предосторожности рекомендовано отменить массовые мероприятия с участием 250 и более человек. В связи с этим многие артисты уже стали отменять запланированные ранее концертные гастроли.

В школах Башкирии рекомендовано продлить предстоящие весенние каникулы на одну неделю, а в вузах и ссузах со следующей недели будут проводиться занятия со студентами дистанционно.

Жителям республики настоятельно советуют воздержаться от посещения общественных мест. Тем временем в продовольственных магазинах обыватели стремительно скупают крупы, муку и консервы, в аптеках и хозяйственных магазинах пропали антисептики и защитные маски.