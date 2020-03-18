Почта России совершенствует современные стандарты сферы услуг

Немалые усилия вкладываются в улучшение отделений почтовой связи – в плане как оказываемых ими услуг, так и их внешнего вида. Как главный федеральный оператор почтовой связи и крупнейшая логистическая компания, Почта России стремится делать все, чтобы ее отделения соответствовали всем современным стандартам, пишет mk.ru.

До недавнего времени почтовые услуги можно было оплатить только наличными. На сегодняшний день большинство отделений почты оборудованы терминалами для оплаты банковскими картами. Это не только удобно для многих, но и быстро: нет проверки и пересчета купюр, нет бесконечного поиска мелочи и сдачи. Более того, оплатить многие услуги безналичным расчетом стало возможно и у почтальонов, а в некоторых случаях – через интернет или мобильное приложение. Такой опцией можно воспользоваться, например, при оформлении отправки посылки или для уплаты таможенной пошлины на заказ из зарубежного интернет-магазина.

Фото: Почта России

Вместе с совершенствованием сферы услуг развиваться должны и сотрудники. Именно для этого в Почте России организован Корпоративный университет, в котором все почтовики вне зависимости от стажа будут проходить обучение широкому спектру компетенций, от операторской работы до управленческих задач. Это не только повышает качество работы отдельных сотрудников, но и почтовых отделений в целом. В этой сфере все делается для того, чтобы клиент получил квалифицированную помощь. Кроме того, для отслеживания качества сервиса существует механизм обратной связи через мобильное приложение: там можно оценить работу почтового отделения и его персонала и оставить комментарии или замечания.