На Украине удвоилось число заразившихся коронавирусом

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Количество заболевших коронавирусной инспекцией на Украине выросло до 14 человек.
Минздрав Украины сообщил о 7 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Также в сообщении говорится о двух умерших, пишет rns.online.
Больше всего заболевших в Черновицкой области – 10. В столице Украины заболели 2 человека, еще по одному в Киевской и Житомирской областях.
Отмечается, что на всей территории Украины распространен карантин.
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