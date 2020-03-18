На Украине удвоилось число заразившихся коронавирусом

Минздрав Украины сообщил о 7 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Также в сообщении говорится о двух умерших, пишет rns.online.

Больше всего заболевших в Черновицкой области – 10. В столице Украины заболели 2 человека, еще по одному в Киевской и Житомирской областях.