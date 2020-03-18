Московская мэрия рассказала о работе детсадов и школ в период пандемии

Относительно школ в мэрии сообщили, что с 21 марта по 12 апреля занятия будут отменены. Ранее сообщалось, что в школах Подмосковья занятия приостановят на три недели, начиная с 23 марта.

По запросам родителей будут организованы специальные дежурные группы, с числом учащихся до 12 человек, пишет RT. Помещения для занятий и не только будут подвергаться дезинфекции. Перед занятиями у всех учеников будет измеряться температура.