Московская мэрия рассказала о работе детсадов и школ в период пандемии
18 марта, 18:23ОбществоФото: ru.wikipedia.org
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Детсады в столице не будут закрываться, но в них будет введен режим свободного посещения.
Относительно школ в мэрии сообщили, что с 21 марта по 12 апреля занятия будут отменены. Ранее сообщалось, что в школах Подмосковья занятия приостановят на три недели, начиная с 23 марта.
По запросам родителей будут организованы специальные дежурные группы, с числом учащихся до 12 человек, пишет RT. Помещения для занятий и не только будут подвергаться дезинфекции. Перед занятиями у всех учеников будет измеряться температура.
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