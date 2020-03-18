Лица Победы. Абрам Миркин: Его орудийный расчет сбил немецкого «Юнкерса»

Волонтеры встречаются с фронтовиками, которые проживают сейчас в Башкирии и других регионах, и готовят информацию для будущей книги «Лица Победы», находят их наградные листы в электронных базах Центрального архива Министерства обороны РФ, уточняют, за какие подвиги они были представлены к боевым наградам. В рамках нашего проекта мы публикуем собранную ими информацию.

Миркин Абрам Израилович, 1920 года рождения.

Из наградного листа: «Дисциплинирован, инициативен, в бою смел, решителен, бесстрашен. 25 февраля 1942 года во время нападения автоматчиков противника на батарею, огнем своего орудия прямой наводкой расстреливал немецких захватчиков. Во время ожесточенных атак авиации противника на батарею, несмотря на разрывы бомб в районе ОП и ранение, прямой наводкой вел огонь по фашистским стервятникам. Его орудийный расчет сбил одного Ю-88.

7 марта 1942 года во время ожесточенной атаки авиации противника, будучи ранен, с огневой позиции не ушел и продолжал вести огонь по фашистским стервятникам. За проявленное мужество и отвагу награжден медалью «За отвагу».

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