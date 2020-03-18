Глава Башкирии ввел режим повышенной готовности к возможной эпидемии коронавируса
Радий Хабиров подписал специальное распоряжение на данную тему.
Сегодня, 18 марта, в Башкирии начал действовать режим повышенной готовности с целью предотвращения вероятного распространения коронавирусной инфекции в республике.
Как пояснили в пресс-службе правительства РБ, режим повышенной готовности предполагает круглосуточную работу штаба, усиленный контроль за состоянием окружающей среды, тотальное обследование всех приезжающих в регион людей на тему ОРВИ (которых в день бывает по несколько десятков), принятие оперативных мер для предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций.
Напомним, как сегодня сообщили на брифинге в минздраве РБ, сейчас в стационары Башкирии помещены 48 человек, включая восьмерых детей. Состояние всех пациентов стабильное.
Отменены практически все массовые мероприятия с участием 250 и более человек, включая гастроли артистов.
Рекомендовано наладить входящий фильтр в дверях учреждений в виде бесконтактного контроля температуры, чтобы можно было выявить людей с повышенной температурой.
Весенние каникулы школьников, которые должны начаться через неделю, предложено продлить на неделю. В вузах и ссузах рекомендовано вести занятия дистанционно.
Всем жителям Башкирии власти советуют не скупиться на антисептики и максимально обрабатывать им руки и рабочие места.
В регионе работает «горячая линия» республиканского штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции: +7 (347) 286-58-27.