Глава Башкирии рассказал, что медикам установят дополнительные выплаты
Радий Хабиров заявил о решении стимулировать врачей перед лицом коронавируса.
Глава региона рассказал, что в Башкирии планируется наградить врачей за высокую готовность к борьбе с коронавирусом.
«Кто-то рисует апокалиптические прогнозы, кто-то скупает гречку, кто-то наживается на перепродаже масок. А эти люди – тихо и уверенно выполняют свою работу. А ведь именно они - на переднем краю. Врачи, медсестры, санитары....», – с этих слов начал свое сообщение в социальных сетях Радий Хабиров.
Он отметил, что во всех медицинских учреждениях есть все необходимое оборудование и аппараты искусственной вентиляции. Он также отметил квалификацию персонала и добавил, что врачи справятся с угрозой.
«Если все же придется нам столкнуться с реальной угрозой здоровью наших жителей – справимся. Врачам - низкий поклон на спокойную надежную работу. И не только поклон. Сегодня принял решение о республиканской доплате для врачей, которые первыми смотрят в лицо опасности», – подытожил Хабиров. Размер выплаты руководитель региона не уточнил.