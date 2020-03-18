Глава Башкирии рассказал, что медикам установят дополнительные выплаты

Глава региона рассказал, что в Башкирии планируется наградить врачей за высокую готовность к борьбе с коронавирусом.

«Кто-то рисует апокалиптические прогнозы, кто-то скупает гречку, кто-то наживается на перепродаже масок. А эти люди – тихо и уверенно выполняют свою работу. А ведь именно они - на переднем краю. Врачи, медсестры, санитары....», – с этих слов начал свое сообщение в социальных сетях Радий Хабиров.

Он отметил, что во всех медицинских учреждениях есть все необходимое оборудование и аппараты искусственной вентиляции. Он также отметил квалификацию персонала и добавил, что врачи справятся с угрозой.