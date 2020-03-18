Эксперт рассказал о росте значимости электронной подписи в России
18 марта, 16:11ОбществоФото: pixabay.com
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В последнее время значимость электронной цифровой подписи в документообороте РФ значительно возросла. Об этом заявил заведующий кафедрой информационной безопасности Высшей школы экономики Александр Баранов.
Эксперт отметил, что выросла и проблема так называемых внутренних нарушителей. Так называют тех, кто имеет доступ к информационной системе и способен нанести ей вред, пишет «ФедералПресс». Ущерб системе человек может причинить случайно, не имея никакого злого умысла.
Баранов пояснил, что электронная цифровая подпись должна быть защищена. Это нужно для предотвращения действий мошенников.
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