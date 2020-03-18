«Боится идти домой»: мама 13-летнего из Уфы рассказала подробности его пропажи
Она рассказала, что могло стать наиболее вероятной причиной пропажи.
Мама пропавшего 13-летнего Виталия Касьянова рассказала подробности его пропажи. По словам женщины, причиной его исчезновения мог стать телефон.
«Он вчера потерял телефон, я думаю, что из-за этого расстроился и боится идти домой. 10 декабря погибла бабушка, 16 у сына был день рождения, и семья купила ему телефон, поэтому этот телефон был очень дорог. Дома его нет со вчерашнего дня, пришла дочка домой и увидела, что весь портфель вывернут, вещи разбросаны так, как-будто что-то искал. Я знала причем, что телефон пропал, потому что мне уже позвонили и сказали, что нашли, а сына нет», – рассказала она.
По данным источника Медиакорсети, ребенок пропадал и ранее. В настоящий момент его ищут волонтеры и полиция.
Приметы:На вид 14-15 лет, рост 153 см., плотного телосложения, лицо овальное, глаза темные, волосы темные волнистые, брови прямые, нос прямой, слабовыраженный шрам под правым глазом..
Ребенок был одет в темно-зеленую куртку, черную футболку, черную вязаную шапку, черное спортивное трико, темно-коричневые ботинки.
Всех кто что-то слышал о ребенке или видел его просят сообщать информацию по телефонам: 02 (для стационарных), 020 (для мобильных). 279-30-71Дежурный номер РОО "Поиск Детей - Башкортостан"8-927-969-89-19