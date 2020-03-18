«Боится идти домой»: мама 13-летнего из Уфы рассказала подробности его пропажи

«Он вчера потерял телефон, я думаю, что из-за этого расстроился и боится идти домой. 10 декабря погибла бабушка, 16 у сына был день рождения, и семья купила ему телефон, поэтому этот телефон был очень дорог. Дома его нет со вчерашнего дня, пришла дочка домой и увидела, что весь портфель вывернут, вещи разбросаны так, как-будто что-то искал. Я знала причем, что телефон пропал, потому что мне уже позвонили и сказали, что нашли, а сына нет», – рассказала она.