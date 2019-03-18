Власти Башкирии потребовали акты по итогам разбора смертельных ДТП

Сегодня, 18 марта, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы республики Радий Хабиров потребовал, чтобы ему представили акты работы комиссий, которые анализировали причины ДТП со смертельным исходом.

По данным Госкомтранса РБ, за минувшую неделю на дорогах Башкирии произошло 44 ДТП, в которых пострадали 39 человек и шестеро погибли. Основными причинами ДТП были выезд на встречную полосу и несоблюдение скоростного режима, но в двух случаях сказались дорожные условия. Так, в Кармаскалинском районе смертельная авария случилась из-за гололеда, а в Салаватском районе - из-за снежного наката. В обоих случаях были возбуждены административные дела против ответственных за эти участки дорог.