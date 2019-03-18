В Уфе закрыли кафе «Сомон» за несоблюдение санитарных норм

На 50 суток приостановлена деятельность кафе «Сомон» за несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм, сообщили в управлении судебных приставов Башкирии.

В кафе обнаружили ряд грубых нарушений в процессе приготовления пищи, отсутствие водоснабжения и общественного туалета для посетителей. В результате в отношении индивидуального предпринимателя был составлен протокол об административном правонарушении.