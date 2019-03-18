В Уфе закрыли кафе «Сомон» за несоблюдение санитарных норм
Сегодня, 16:23ОбществоЗлата ЗуковичФото: http://r02.fssprus.ru
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Руководитель кафе предупрежден об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ в случае возобновления деятельности без устранения нарушений и ранее установленного судом срока.
На 50 суток приостановлена деятельность кафе «Сомон» за несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм, сообщили в управлении судебных приставов Башкирии.
В кафе обнаружили ряд грубых нарушений в процессе приготовления пищи, отсутствие водоснабжения и общественного туалета для посетителей. В результате в отношении индивидуального предпринимателя был составлен протокол об административном правонарушении.
Учитывая наличие угрозы здоровью и жизни граждан, судебные приставы безотлагательно выехали на место совершения исполнительных действий и исполнили решение суда – закрыли кафе.
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