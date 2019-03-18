В США скончался автор музыки к фильму «Криминальное чтиво»

Дейл при этом продолжал гастролировать, чтобы изыскать средства на оплату медицинских счетов.

Музыкант считается родоначальником направления «серф-рок». За свою карьеру он выпустил 11 альбомов. Кроме этого, Дейл снимался в кинофильмах, участвовал в различных телешоу.