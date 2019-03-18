Фото: pxhere.com
В США скончался автор музыки к фильму «Криминальное чтиво»
Вчера, 18:33Общество
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Гитарист из США Дик Дейл, являющийся автором сингла Misirlou к фильму Квентина Тарантино «Криминальное чтиво», скончался 16 марта на 82 году жизни.
Причиной его смерти стало онкологическое заболевание кишечника, сообщает газета «Известия».
Дейл при этом продолжал гастролировать, чтобы изыскать средства на оплату медицинских счетов.
Музыкант считается родоначальником направления «серф-рок». За свою карьеру он выпустил 11 альбомов. Кроме этого, Дейл снимался в кинофильмах, участвовал в различных телешоу.
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