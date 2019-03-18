В Китае сконструирован беспилотник на солнечных батареях

Конструкция позволит поддерживать экстренную связь и производить наблюдения за поверхностью Земли с большой высоты, сообщает газета «Известия».

Известно, что уже начались экспериментальные полеты нового аппарата. Он может подняться на высоту до 20 километров над уровнем моря. Энергии солнечных элементов питания беспилотнику хватает примерно на неделю работы.