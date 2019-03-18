В Башкирии выделили 50 млн рублей на гранты на благо гражданского общества
Сегодня, 18:26ОбществоТатьяна МайороваФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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Соответствующий указ подписал Радий Хабиров.
Сегодня, 18 марта, врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал указ об учреждении грантов главы республики, направленных на развитие гражданского общества.
Как сообщили в пресс-службе главы региона, в соответствии с указом Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ должно разработать и представить на утверждение положение о грантах, а также состав комиссии по проведению конкурсов на предоставление грантов.
Правительству Башкирии поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа.
Уточняется, что размер средств на выплату грантов в 2019 году составляет 50 млн рублей.
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