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В Башкирии выделили 50 млн рублей на гранты на благо гражданского общества
Сюжеты:
100 лет БашкирииСмог в СибаеБолеем за наших
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В Башкирии выделили 50 млн рублей на гранты на благо гражданского общества

Сегодня, 18:26ОбществоТатьяна МайороваФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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