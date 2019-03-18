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Кредиторы требуют у матери погибшего солдата из Башкирии вернуть долги сына
Сюжеты:
100 лет БашкирииСмог в СибаеБолеем за наших
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Кредиторы требуют у матери погибшего солдата из Башкирии вернуть долги сына

Сегодня, 09:47ОбществоМинзаля АскароваФото: Из личного архива семьи Кудрявцевых
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