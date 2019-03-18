В Башкирии продолжатся осадки при плюсовой температуре

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Начало недели в Башкирии будет с небольшими осадками, сообщили синоптики Башгидрометцентра.
Сегодня, 18 марта, в отдельных южных районах республики пройдет небольшой мокрый снег. Будет слабый гололед, а на отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -2,-7°, местами до -15°, днем температура воздуха составит 0,+5°.
19 и 20 марта местами пройдет небольшой мокрый снег, слабый гололед, ночью и утром на дорогах будет гололедица.
Ветер будет восточным, северо-восточным умеренным. Температура воздуха ночью составит -2,-7°, а при прояснении опустится до -8,-13°. Днем воздух прогреется до 0,+5°.
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