В Башкирии продолжатся осадки при плюсовой температуре

Сегодня, 18 марта, в отдельных южных районах республики пройдет небольшой мокрый снег. Будет слабый гололед, а на отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -2,-7°, местами до -15°, днем температура воздуха составит 0,+5°.

19 и 20 марта местами пройдет небольшой мокрый снег, слабый гололед, ночью и утром на дорогах будет гололедица.