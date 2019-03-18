В Башкирии болезни мужчин стали причиной бесплодности 60% пар
Сегодня, 10:40ОбществоМинзаля АскароваФото: pixabay.com
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По статистике Минздрава Башкирии, бесплодие диагностируется у 15-20% пар.
В республике ежегодно увеличивается количество процедур экстракорпорального оплодотворения. Если в 2017 году к помощи ЭКО прибегли 1500 женщин, то в прошлом году эта цифра выросла – 1850 человек.
К сожалению, не все процедуры приводят к желанной беременности, сообщает портал ufatime.ru. К примеру, в прошлом году только 38% случаев завершилось оплодотворением и 709 пар стали родителями.
Следует отметить, очередь на бесплатное экстракорпоральное оплодотворение выстраивается на год вперед. По данным Минздрава Башкирии, на сегодняшний день своей очереди ждут 924 женщин.
Порталу удалось выяснить, что проблемы с зачатием в основном связаны с мужскими заболеваниями. Этот фактор становится решающим в бесплодии 60% пар.
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