В Башкирии болезни мужчин стали причиной бесплодности 60% пар

В республике ежегодно увеличивается количество процедур экстракорпорального оплодотворения. Если в 2017 году к помощи ЭКО прибегли 1500 женщин, то в прошлом году эта цифра выросла – 1850 человек.

К сожалению, не все процедуры приводят к желанной беременности, сообщает портал ufatime.ru. К примеру, в прошлом году только 38% случаев завершилось оплодотворением и 709 пар стали родителями.

Следует отметить, очередь на бесплатное экстракорпоральное оплодотворение выстраивается на год вперед. По данным Минздрава Башкирии, на сегодняшний день своей очереди ждут 924 женщин.