«Уфимки со связями» обманули пенсионерку на 4 млн: дело так и не возбуждено

68-летнюю бывшую преподавательницу колледжа в Уфе оставили без денег и квартиры. По словам женщины, ее обманули три женщины – одна из них - ее бывшая коллега Рима Ю., другая – бывшая жена одного из сотрудников полиции Управления МВД России по Уфе Эльза У., третья – член ЦИК Башкирии, предпринимательница Ирина М.

"Квартиры смотрите по интернету"

В 2016 году жительница Уфы Асия Гуркова продала двухкомнатную квартиру в элитном районе. После смерти мужа и родителей, она решила жить вместе с сестрой. Квартиру купили иностранцы за 50 тысяч долларов США. Она продала квартиру с условием, что сможет в ней пожить несколько месяцев, пока не найдет новое жилье.

Планировалось, что вырученные деньги женщина вложит в строящийся дом для покупки двух однокомнатных квартир по соседству. Об этом она рассказала своей бывшей коллеге, та свела ее с риелтором Римой Ю. Рима, в свою очередь, познакомила пожилую женщину с другим риелтором – Эльзой У. По ее словам, в этот момент Асия Гуркова признается, что та даже не представляла, что оказалась в сети злоумышленниц.

- Две статные красавицы в течение двух недель приезжали ко мне домой, угощали тортами и ласково втирались ко мне в доверие, - вспоминает Асия Хабибулловна.

Эльза У. представилась женой высокопоставленного сотрудника уфимской полиции. Рима Ю. ее слова подтверждала. “С его помощью все вопросы решим быстро и положительно”, говорили они. Рассказали, что на улице Менделеева 124/1 достраивается новый дом, где они помогут приобрести две квартиры на пятом и восьмом этажах.

- Так как квартиры в строящемся объекте, цена будет значительно ниже, чем обычно, говорили они мне. Я на это согласилась, я поверила, потому что одна из них себя назвала кандидатом наук, что занимается риелторством давно. Тем более я верила Риме Ю., которую знала с прежней работы, - рассказывает Асия Хабибулловна.

Однако проверить, что это за дом, на каком этапе ведется строительство, есть ли такое ЖСК, кто руководит, ей не дали. Когда она спрашивала, может ли посмотреть квартиры, которые собиралась приобрести, отвечали: "Ой, Асия Хабибулловна, там так грязно, там такой большой забор, вы даже посмотреть не сможете. Смотрите по интернету”.

Афера №1?

11 ноября, спустя две недели, примерно 11:30 утра, Эльза и Рима снова приехали в гости. Именно в этот день все произошло.

- Ну, Асия Хабибулловна, наконец-то, мы сможем начинать оформлять документы. Сначала вам нужно сдать вступительный взнос в кооператив ЖСК, - сказали они мне. Эльза взяла у меня 127 тысяч рублей взноса за две квартиры под расписку, которую написала собственноручно. Забрав деньги, она уехала под предлогом, что внесет эти деньги в кооператив в тот же час. Рима осталась, - рассказывает пенсионерка.

Через некоторое время Эльза звонит по телефону и говорит, что срочно, сегодня же, нужно сдать деньги, иначе квартиры кто-то забирает.

- Рима тут же встала и говорит: "Ой, Асия Хабибулловна, вот мы с вами заболтались, давайте скорее. Вот она подъехала на двух машинах, поехали". Я разволновалась, вскочила. В этот момент зашел мой сын, спрашивает у меня, куда я собралась. Я ему отвечаю: "Сынок, я поехала покупать две квартиры". Он посмотрел на женщин и сказал: "Мама, это же настоящие мошенницы". Это меня не остановило, я поехала с ними, - вспоминает женщина.

К взрослому сыну Асия Хабибулловна не прислушалась, забрала деньги, которые были у нее дома и уехала.

Вдруг по дороге Эльза говорит ей: “У Ирины М. сегодня день рождения, давайте поздравим”. Они остановились, заехали в магазин и купили большой торт за деньги пенсионерки. Ирина М. была некой дамой, которая, по словам Римы и Эльзы, занималась реализацией квартир в этом кооперативе.

- Ирина М. нас встречает с открытой дверью в своем офисе ООО “Верона” в Сипайлово. Вся стена ее кабинета была развешана всякими сертификатами, грамотами, регалиями, кубками. Они показывают мне разрешительную документацию на строительство. Втроем усаживаются вокруг меня и продолжают окучивать. Ирина при мне звонит тогдашнему заместителю мэра Уфы Александру Филиппову. А я о нем когда-то слышала от своего сына, думаю про себя: “Какая крутая, еще с Филипповым разговаривает на “ты”. Тем более добавляет, что она не последний человек в Курултае, занимается благотворительностью, - вспоминает женщина.

После того, как Асия Хабибулловна под впечатлением от ласковых уговоров этих трех дам дала свое окончательное согласие на приобретение квартиры, Ирина подсчитала сумму, и она подписала все необходимые документы, в том числе срочное обязательство о вступлении в кооператив ЖСК.

В этой суматохе Асия Хабибулловна не обратила внимание на даты в документах. Оказалось, что они все от 2015 года. Более того, они настолько торопились получить деньги, что указали неверную сумму в квитанциях – женщина за две квартиры внесла 1 млн 400 тысяч рублей, а в документах указано 1 млн 800 тысяч рублей.

- Документы были подготовлены заранее, в них стояла подпись тогдашнего председателя кооператива Разифа Абдрашитова. Как эта подпись уже появилась под платежными документами, если деньги еще не были перечислены? – задается вопросом адвокат Гурковой Азат Кубагушев.

"Они знали, что я бабушка, бывший преподаватель без познаний в сфере покупки квартиры. Раньше все это делалось по звонку моего мужа-военного. Почему я поверила Эльзе? Потому что она сказала, что ее муж – представитель правоохранительных органов, занимает высокий пост. Для меня слово чести офицера никогда не было пустым звуком", - рассказывает женщина.

Позднее выяснилось, что Эльза действительно была замужем за одним из высокопоставленных сотрудников УМВД Уфы, но к моменту знакомства с Гурковой они уже развелись.

Дело №2

11 ноября утром, когда Эльза уехала со взносом, Рима Ю. провернула еще одну "операцию". Она рассказала, что в поселке Нагаево находится 10 домов в ее собственности. Убедительно сообщила, что сможет два дома продать за 14 тысяч долларов. По ее словам, дома были готовые, только нужно было подождать окончания оформления земельных участков. Асия Хабибулловна по расписке в тот же день выдала 14 тысяч долларов США. А вот "готовый" коттедж, как и квартиры, женщина не торопилась показывать. Только через месяц, после настоятельных требований показать дома, Рима привезла ее в поселок Нагаево. Она показала ей дома на расстоянии, так как дорог к коттеджам не было.

Она уверила свою клиентку, что оба дома уже в собственности Гурковой и переживать не стоит, так как в ближайшие месяцы она все оформит в соответствии с существующим законодательством по регистрации объектов недвижимого имущества. Еще через месяц Асия Хабибулловна потребовала документы. Только после этого Рима начала возвращать ранее полученные деньги.

Об этом Асия Хабибулловна не рассказала сыну. О том, что два коттеджа в рынке стоят намного дороже, никто ее не предупредил.

На вопрос о том, когда завершится строительство квартир, Ирина М. убедительно ответила, что в конце 2017 года. Также сказала, что в любой момент сможет перепродать купленные в ЖСК квартиры через Улямаеву и Юланову по цене дороже на 500 тысяч рублей.

За две квартиры в строящемся доме Ирина М. у нее взяла 58 тысяч долларов США, по тогдашнему курсу это соответствовало 3 млн 745 тысяч 665 рублей. Гуркова не придала значения, что ранее женщина взяла еще 127 тысяч рублей, которые должны были входить в эту сумму, так как при передаче денег сумма в долларах соответствовала сумме в рублях за две квартиры полностью с учетом членских взносов по расчетам женщины. Асие Хабибулловне предоставили две квитанции к приходному кассовому ордеру от ЖСК "Жилой дом №124/1 по улице Менделеева" от 3 декабря 2015 года с суммой по 1 млн 872 тысячи 832,50 рублей каждая.

Та взяла у Асии Гурковой доллары США, дважды пересчитала деньги на купюрно-счетной машине и со словами “мне надо передать деньги в бухгалтерию”, вышла из кабинета. Примерно в 3 часа дня все – Рима, Эльза, Ирина и ни о чем не подозревающая жертва вероятной аферы направились к автомобилям.

"Я ваших денег не получал"

Весной 2017 года сын все-таки заставил мать начинать разбираться во всей этой ситуации с квартирами. Первый звонок Асия Хабибулловна сделала Ирине, но та отнекивалась: "Я передала деньги, ничего не знаю". Когда она обратилась к Риме, напомнив ей о том, что та обещала в случае чего перепродать, та отвечала: "Я не смогу это сделать, потому что там непонятная ситуация с документами". Они просили время, говорили, все решится.

К этому времени у председателя ЖСК дома Разифа Абдрашитова начались проблемы. Обманутые дольщики вышли на улицы, устраивая пикеты и голодовки. Сын Асии Хабибулловны решил позвонить в ЖСК и узнать о ситуации напрямую. А там ответили, что документов Гурковой нет и никогда не было.

Сам Абдрашитов сообщил: "Все могло быть, но я за ваших квартир никаких денег никогда не получал". Напомним, на Разифа Абдрашитова на сегодняшний день заведено несколько уголовных дел по фактам мошенничества.

Вот тогда только Асие Гурковой стало ясно, что ее обманули.

Факт обмана есть, уголовного дела - нет?

С тех пор Асия Хабибулловна безуспешно пытается вернуть свои деньги, однако дело не двигается с мертвой точки. Ее пожилая сестра не дождалась своей квартиры и скончалась. С мая прошлого года три раза суды отказывали в возбуждении уголовного дела против троицы, основывая это тем, что в их действиях отсутствует состав преступления.

Однако, ни Ирина, ни другие "риелторы" не предоставили документы о том, что они действительно передали деньги в ЖСК. В ЖСК же упорно утверждают, что денег Гурковой не получали.

В полиции Гуркову и ее адвоката перенаправляли из одного отдела в другой. У них появилось ощущение, что там всячески стараются противодействовать женщине.

Ирина М. является спецсубъектом во время выборов в связи со членством в ЦИК Башкирии. Осенью 2018 года, когда дело начало обретать более-менее четкие формы, полиция передала материалы в Следственный комитет. После выборов Следком вернул материалы в Кировский РОВД, и адвокат Азат Кубагушев трудом доказал, что этим вопросом должен заниматься РОВД Октябрьского района.

- Мы успели написать иск, где просим признать Гуркову потерпевшей, но у нас все еще не заведено уголовное дело, несмотря на то, что есть факт мошенничества, - рассказывает Азат Кубагушев.

Асия Хабибулловна предполагает, что ее деньги, скорее всего, не дошли до Абдрашитова. Кроме того, у нее есть информация, что Эльза до этого случая работала с Разифом Абдрашитовым в этом же кооперативе. Она могла знать, что у кооператива дела плохи, что, скорее всего, руководителей будут судить за мошенничество и "под шумок" она решила провернуть эту "аферу". Именно по этой причине она использовала старый агентский договор.

- Если бы деньги Гурковой дошли до Абдрашитова в тот период, в ЖСК сохранились бы какие-либо документы, но их нет, - повторяет адвокат. – Нас очень хитро хотели перекинуть к следователю, который занимается делом Разифа Абдрашитова. Но это невозможно. Сейчас необходимо, чтобы полиция проверила подпись Абдрашитова в документах Гурковой, действительно ли он сам подписывал.

Асия Хабибулловна намерена написать письмо на имя генерального прокурора России Юрия Чайки.

Пресс-служба МВД по Башкирии подтвердила, что уфимский отдел полиции рассматривает это дело по заявлению уфимки.

- На данный момент проводится доследственная проверка, по итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела, - сообщили в ведомстве.

Источник Медиакорсети, близкий к следствию, дополнил информацию, сообщив, что решение о возбуждении уголовного дела должны принять до 28 марта.

- Ирина М. на октябрь 2018 года, действительно, являлась членом ЦИК. Остается ли она членом ЦИК на сегодняшний день - не могу сказать. Известно, что ее все еще не допрашивали, как и не исследовали образцы почерка Разифа Абдрашитова, - отметил он.

Отметим также, что имя Ирины в списках вестника ЦИК РБ, как нам удалось выяснить, не значится.

Оперативный комментарий от Ирины М., Римы Ю. и Эльзы У. получить не удалось.